«السراب».. بثقافة الدقهلية

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العروض المسرحية المتنوعة ما بين الأدب المحلي والعالمي في قوالب فنية تلامس واقع المجتمع المصري، وذلك ضمن الموسم المسرحي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمواقع فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عرض بيت ثقافة السنبلاوين مسرحية «السراب» إخراج علاء نصر، تأليف سعد الله ونوس، إعداد أحمد عبدالرءوف، علاء نصر، ديكور أحمد سعد، موسيقى رائف يوسف، ملابس هبه عبداللطيف، والعمل بطولة مجموعة من شباب السنبلاوين الموهوب.

العرض معالجة عربية لأسطورة «فاوست» ذلك الرجل الذي باع روحه للشيطان ولكن بإضافات تتناسب مع دراما الشرق وقواعده ومبادئه، النص غني بالخيوط الدرامية والأحداث تتصاعد تصاعدا متسارعا لتصل إلى النهاية، ويقدم النص فكرة الغواية وعلاقة الإنسان بالشيطان منذ بداية الخلق، وكان التركيز الأكبر هو أن مدخل الغواية لدى الإنسان دائمًا ما تكون وقت الاختيار، وفي ساعة ملل يختار الخادم التوبة ليثبت للعالم انه ظلم وانه مخلوق جميل.