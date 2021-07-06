أخبار عاجلة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«السراب».. بثقافة الدقهلية

Print
«السراب».. بثقافة الدقهلية «السراب».. بثقافة الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العروض المسرحية المتنوعة ما بين الأدب المحلي والعالمي في قوالب فنية تلامس واقع المجتمع المصري، وذلك ضمن الموسم المسرحي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمواقع فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عرض بيت ثقافة السنبلاوين مسرحية «السراب» إخراج علاء نصر، تأليف سعد الله ونوس، إعداد أحمد عبدالرءوف، علاء نصر، ديكور أحمد سعد، موسيقى رائف يوسف، ملابس هبه عبداللطيف، والعمل بطولة مجموعة من شباب السنبلاوين الموهوب.

العرض معالجة عربية لأسطورة «فاوست» ذلك الرجل الذي باع روحه للشيطان ولكن بإضافات تتناسب مع دراما الشرق وقواعده ومبادئه، النص غني بالخيوط الدرامية والأحداث تتصاعد تصاعدا متسارعا لتصل إلى النهاية، ويقدم النص فكرة الغواية وعلاقة الإنسان بالشيطان منذ بداية الخلق، وكان التركيز الأكبر هو أن مدخل الغواية لدى الإنسان دائمًا ما تكون وقت الاختيار، وفي ساعة ملل يختار الخادم التوبة ليثبت للعالم انه ظلم وانه مخلوق جميل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو