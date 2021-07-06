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إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية باعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصب

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إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية باعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصب إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية باعتزامها إنتاج اليورانيوم المخصب

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران أبلغتها باعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل أبحاث، في خطوة من المرجح ان تغضب القوى الغربية التي تجري محادثات مع الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتا، لكن القوى العربية استنكرت مرارا إنتاج إيران كمية صغيرة من اليورانيوم غير المخصب وخططها لإنتاج المعدن المخصب، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

المصرى اليوم

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