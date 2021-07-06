«صحة بشمال سيناء» تواصل التثقيف الصحى والتوعية بالأمراض المعدية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت ادارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء التوعية بالصحة العامة ومنع الأمراض المعدية بالوقاية منها تحت عنوان «الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية واطالة العمر»، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة .

وتناول فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة في الندوة التي أقيمت بعد ظهر اليوم في قطاع كهرباء شمال سيناء بالعريش، أن الصحة العامة هي علم وفن لمنع حدوث المرض والوقاية منه مما يؤدي إلى إطالة عمر الإنسان .

وأشار إلى الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، موضحا وجود مجموعة من الكائنات مثل: الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات التي يمكنها أن تعيش داخل وخارج جسم الإنسان، حيث يمكن لمثل هذه الجراثيم أن تكون نافعة مثل البكتريا النافعة المتواجدة في الجهاز الهضمى، والتي تسهل عملية الهضم أو قد تكون ضارة وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطرة مثل: التيفوئيد والكوليرا وفيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية .

واستعرض أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية، وفى مقدمتها: التطعيم الذي يعد من أهم وسائل التحصين ضد العديد من الجراثيم والتى تقلل من فرص إصابة الفرد بالعديد من الأمراض بنسبة كبيرة.. لذا يجب الحرص على تلقى أحدث التطعيمات الموصى بها لجميع الأفراد، وخصوصا لقاح كورونا في الفترة الحالية.. كذلك غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل وبعد آداء عدد من المهام، ومنها: قبل تحضير الطعام أو تناوله، بعد استخدام دورة المياه، بعد السعال والعطس وتنظيف الأنف، وبعد زيارة أو رعاية شخص مريض.. علاوة على تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بمناديل ورقية أو بمرفق اليد إذ لم تتوفر المناديل .

كذلك أهمية تجنب مشاركة الأوانى ومعدات الأكل مع شخص مصاب.. أو مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص مصاب.. مثل: فرشاة الأسنان أو أدوات الحلاقة أو المشط.. الخ .

وأكد على أهمية تهوية المنزل جيدًا وتعقيم الأسطح بالمواد المطهرة .