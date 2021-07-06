فريق الدعم الفني بمشروع تطوير الفاعلية التعليمية يزور جامعة قناة السويس

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أستقبل الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو، فريق المتابعة والدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك في إطار المتابعة لتنفيذ أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بالجامعة، والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والممثل بمجموعة كبيرة من الخبراء بالجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي أن مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة تعليمية ترفع مستوى الفاعلية التعليمية بالكليات، بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل.

وتابع زكي أن فريق مشروع الفاعليه التعليمية بوحده إدارة الجوده ووحده إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات قام بمتابعة المشروعات الخاصه بكليه التربية جامعة قناة السويس والذى يهدف إلى تحقيق حزمه من الاعتماد البرامجى للبرامج بكلية التربية .

جدير بالذكر أن فريق المتابعة والدعم الفني بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي يضم كل من الدكتور سلامة عبدالحميد والدكتور ماجد التونس والدكتور سيد عبدالفتاح، والدكتور نادر عبدالدايم .

هذا وتابع الوفد زيارته بتفقد كلية التربية يرافقهم الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة أمينه الدرديرى وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وزارالوفد، المكتبة والمعامل والقاعات الدراسية لمتابعة كفاءة استخدام الأجهزة والمعدات، كما التقى مع إدارات الكليات والفريق الإداري، واطلع على الوثائق الداعمة لمخرجات المشروع.

وأشاد فريق المتابعة والدعم الفني بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالبنية التحتية من معامل وقاعات دراسية وأماكن ممارسة أنشطة الطلاب، والتي تتناسب مع حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والمحلية، كما أشاد بدعم إدارة الجامعة للكليات في استكمال مخرجات المشروع.