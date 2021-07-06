طلب إحاطة بالنواب يطالب بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بشأن تكليف الصيادلة

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تقدم الدكتور كريم بدر حلمى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لمطالبتهما بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الخاصة بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019.

وأضاف الطلب، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أرسلت في شهر مايو الماضي عدة توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019، وتضمنت حصر غير المكلفين من دفعة 2018، مع وضع جدول زمنى للمتبقى من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات«.

وطالب «بدر»، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بسرعة التحرك لحل الأزمة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانقاذ مستقبل شباب الصيادلة الخريجيين.

وأكد انه يجب بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين وتلبية مطالب الصيادلة، مشيراً إلى انه سبق وتقدم بطلب احاطة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بتكليف كامل الدفعتين، والنظر في شكاوى الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظتهم، اضافة إلى ارسال خطابين للوزيرة لمناشدتها بسرعة حل تلك الازمة التي اثارت المجتمع الصيدلى.