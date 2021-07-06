أخبار عاجلة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة بالنواب يطالب بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بشأن تكليف الصيادلة

Print
طلب إحاطة بالنواب يطالب بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بشأن تكليف الصيادلة طلب إحاطة بالنواب يطالب بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بشأن تكليف الصيادلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور كريم بدر حلمى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لمطالبتهما بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الخاصة بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019.

وأضاف الطلب، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أرسلت في شهر مايو الماضي عدة توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بتكليف الصيادلة دفعتى 2018، و2019، وتضمنت حصر غير المكلفين من دفعة 2018، مع وضع جدول زمنى للمتبقى من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات«.

وطالب «بدر»، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بسرعة التحرك لحل الأزمة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانقاذ مستقبل شباب الصيادلة الخريجيين.

وأكد انه يجب بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين وتلبية مطالب الصيادلة، مشيراً إلى انه سبق وتقدم بطلب احاطة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بتكليف كامل الدفعتين، والنظر في شكاوى الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظتهم، اضافة إلى ارسال خطابين للوزيرة لمناشدتها بسرعة حل تلك الازمة التي اثارت المجتمع الصيدلى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو