أخبار عاجلة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صحيفة إنجليزية تكشف عن موعد إعتزال جاريث بيل كرة القدم

Print
صحيفة إنجليزية تكشف عن موعد إعتزال جاريث بيل كرة القدم صحيفة إنجليزية تكشف عن موعد إعتزال جاريث بيل كرة القدم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن موعد اعتزال قائد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، الذي انتهت إعارته لفريق توتنهام الإنجليزي.
وسيعود جاريث بيل إلى ريال مدريد مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة إعارته لتوتنهام، حيث يرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى صيف 2022.
وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن بيل قرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة، أن بيل سيعتزل اللعب على مستوى الأندية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه سيستمر في اللعب دوليا مع منتخب بلاده، وسيشارك في بطولة المقبلة بقطر، في نوفمبر 2022، حال تأهل ويلز.

واختتمت الصحيفة، بأن بيل لا يفكر في الاستمرار في ممارسة كرة القدم أكثر من ذلك، مكتفيا بما قدمه خلال مسيرته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين