صحيفة إنجليزية تكشف عن موعد إعتزال جاريث بيل كرة القدم

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كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن موعد اعتزال قائد المنتخب الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، الذي انتهت إعارته لفريق توتنهام الإنجليزي.

وسيعود جاريث بيل إلى ريال مدريد مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة إعارته لتوتنهام، حيث يرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى صيف 2022.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن بيل قرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيل سيعتزل اللعب على مستوى الأندية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه سيستمر في اللعب دوليا مع منتخب بلاده، وسيشارك في بطولة كأس العالم المقبلة بقطر، في نوفمبر 2022، حال تأهل ويلز.

واختتمت الصحيفة، بأن بيل لا يفكر في الاستمرار في ممارسة كرة القدم أكثر من ذلك، مكتفيا بما قدمه خلال مسيرته.