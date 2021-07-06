إيسكو يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد

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واصل إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، غيابه عن تدريبات فريقه، في إطار استعدادات الميرنجي للموسم المقبل، بعد غيابه عن أولى تدريبات الفريق بعد العودة أمس.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان إيسكو، سيغيب عن استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد، بسبب أسباب شخصية عائلية منعته من الوصول إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وخلال الأيام الماضية زعمت بعض التقارير الإسبانية والإيطالية، أن إيسكو اقترب من مغادرة ريال مدريد، والانتقال لصفوف فريق ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل.

ويرحب ريال مدريد برحيل لاعب وسط الفريق هذا الصيف، خصوصا بعد المستويات المتذبذبة والسيئة التى قدمها اللاعب، الذى اصبح بعيدا حسابات كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.