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ماتيوس ينتقد توني كروس بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي

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ماتيوس ينتقد توني كروس بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي ماتيوس ينتقد توني كروس بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي

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هاجم لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ والكرة الألمانية، توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، بعد خروج الالماني من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وخسرت ألمانيا أمام إنجلترا بهدفين دون رد، في دور الـ16 لبطولة «يورو 2020»، لتودع البطولة مبكرا، ويعلن بعدها كروس اعتزاله اللعب الدولي.


وكتب ماتيوس في عموده بصحيفة «بيلد» الألمانية، «تمريرات توني كروس تشبه قصة شعره، جميلة ونظيفة، ودقيقة جدا، لكن هذا يأخذ من وقت وروح المباراة، لا أحمل أي شيء سلبي تجاه كروس، على العكس تماما، فهو يرى نفسه أفضل مما أراه، لذلك أهنئه على كل شيء حققه مع ريال مدريد ومع منتخب ألمانيا، توني لاعب رائع ومميز، لكن أداءه في يورو 2020 كان مخيبا للآمال».

المصرى اليوم

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