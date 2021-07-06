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جماعة يهودية: محكمة فرنسية تأمر «تويتر» بتفاصيل تصديه للكراهية.. والشركة: «ليس لدينا تعليق»

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جماعة يهودية: محكمة فرنسية تأمر «تويتر» بتفاصيل تصديه للكراهية.. والشركة: «ليس لدينا تعليق» جماعة يهودية: محكمة فرنسية تأمر «تويتر» بتفاصيل تصديه للكراهية.. والشركة: «ليس لدينا تعليق»

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ذكر اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا أن محكمة فرنسية أمرت شركة تويتر بتقديم تفاصيل واضحة عما تقوم به من أجل التصدي لخطاب الكراهية.

والاتحاد من بين جماعات ضغط عديدة طالبت تويتر ببذل المزيد في هذا الصدد، وفق وكالة «رويترز» الدولية.

وردا على سؤال عن موقف الشركة، قال مسؤول في تويتر بفرنسا إنه «ليس لديه تعليق بعد بخصوص هذه المسألة».

كان اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا واتحادات فرنسية أخرى، مثل (إس.أو.إس راسيزم) و(إس.أو.إس هوموفوبي) قد سعوا في بادئ الأمر للضغط على تويتر من أجل بذل مزيد من الجهد للتصدي للمحتوى الذي يحض على الكراهية على منصتها على الإنترنت.

وتواجه شركات التكنولوجيا اتهامات بعدم بذل جهود تُذكر للتصدي للانتهاكات على الانترنت.

المصرى اليوم

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