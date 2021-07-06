الأزهر يستقبل الأعمال المشاركة في المسابقة العالمية للكاريكاتير

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يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى، والتي تعقد تحت رعاية د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبإشراف عام من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

وصرحت الدكتور نهلة الصعيدي، المشرف العام على مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، بأن المركز تلقى عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة حتى الآن أكثر من 300 عمل فني (كاريكاتير)، بينها أعمال من كبار فناني الكاريكاتير في العالم، في هذه المسابقة التي تأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية التي تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، مع التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون، وإنما يُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية وأن الدين والفن مُكوِّنان رئيسيان للثقافة الإنسانية على مَرِّ العصور.

وتهدف مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير إلى التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوِّره ظاهرة «الإسلاموفوبيا» المصنوعة، واستثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التي رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام، مع نشر مبادئ الوثيقة التاريخية (وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك)، بجانب تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير والاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون في فن الرسم.

وتنقسم المسابقة إلى عدة أقسام أولها قسم «الرسم الكاريكاتيري»، ويدور حول عدد من القيم والمبادئ التي تنادي بها «وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، ومن أهم محاوره الإيمان بالله وعبادته، خطورة التطرف الديني والقومي، أهمية إيقاظ الحس الديني المعتدل، العدل القائم على الرحمة أساس الحياة الكريمة، حماية دور العبادة، الإرهاب البغيض ليس نتاجا للدين وغيرها. أما القسم الثاني من المسابقة فيأتي تحت عنوان «رسم البورتريه ــ بورتريه غير كاريكاتيري»، ويدور هذا القسم من المسابقة حول رسم بورتريه يجمع بين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وتتمثل أهم شروط المسابقة في أن يكون الحد الأقصى للمشارك إرسال 3 رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة، وأن يكون مقاس العمل 3A على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، أن - ترسل الأعمال بصيغة JPG (300 dpi)، وأن يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملًا، وأن يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده- على العمل المرسل.

وتشمل الشروط العامة للمسابقة أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك في أي مسابقات أخرى، وأن يكون للجهة المنظمة الحق في نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، وأن يتم الالتزام بقواعد البورتريه غير الكاريكاتيري، إضافة إلى أنه يُشترط في رسم البورتريه دلالته على الإخاء والمودة اللذين تتسم بهما لقاءات فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس، مع العلم بأن قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها وسيتم تسليم شهادة مشاركة لكل الفنانين الذين تم قبول أعمالهم مع عمل كُتيِّب يضم الأعمال والجهات المشاركة ونبذة عن كل فنان، وستستبعد لجان الفرز والتحكيم الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة، أو التي لا تراعي احترام القيم والمبادئ.

وسيحصل الفائزون على شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 1500 دولار، والثاني على 1000 دولار، والثالث على 750 دولار، كما تشمل الجوائز ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل منها 250 دولارا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف، وفي ختام الملتقى سيتم تقديم جوائز للطلاب الوافدين تشمل شهادات شكر وتقدير من رئيس الملتقى للمتميزين، وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار، على أن ترسل الأعمال عبر البريد الإلكتروني cartoon@azharonline.edu.eg في موعد غايته الخميس الموافق 15/ 7/ 2021م، وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثاء الموافق 17/ 8/ 2021م عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والقنوات الإعلامية للأزهر، وأن ترسل الاستفسارات على الأرقام 01122197970– 01090077698–01110611058.

ويتضمن ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير احتفالية كبرى لتسليم الجوائز، وتكريم الفائزين والمشاركين، وورشًا للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، وتعليم مبادئ رسم البورتريه، على أن يقوم بالتدريس في الورش مجموعة متميزة من رسامي الكاريكاتير وأساتذة الفنون، ويُقام للطلاب المشاركين بالورش معرض مستقل في اليوم الختامي للملتقى، ويتم تكريم المتميزين بشهادات تقدير وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار.