«البراميل».. صناعة تحتاج مهارات خاصة ومجهودًا عضليًا

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تحتاج صناعة البراميل اليدوية إلى مهارات خاصة، منها بذل مجهود عضلى كبير، فضلًا عن خبرة الصانع وإتقانه، وتوجد 4 أنواع أساسية من هذه الصناعة: البراميل «الجافة» أو «الرخوة» وهى عبارة عن حاويات تستخدم لشحن البضائع الجافة مثل الحبوب والمسامير والتبغ والفواكه والخضراوات.

صناعة البراميل

بينما «الجافة المحكمة» فهى أوعية برميلية مصممة لحفظ البضائع الجافة بداخلها والاحتفاظ بالرطوبة بالخارج، فبراميل البارود والدقيق مثال للبراميل «الجافة المحكمة».

صناعة البراميل

أما البراميل البيضاء فهى عبارة عن حاويات مستقيمة مضلعة مثل أحواض الغسيل ولا يوجد انحناء بالخشب المستخدم فى صناعتها.

صناعة البراميل

وأخيرا البراميل «الرطبة» أو «المحكمة» التى تستخدم لأغراض التخزين فترات طويلة ونقل السوائل التى من الممكن أن تتعرض للضغط كما فى حالة البيرة.

صناعة البراميل

عدسة «المصرى اليوم» رصدت من داخل أحد مصانع البراميل طرق التصنيع من بداية استصلاح المكونات حتى تصبح برميلا له شكل متناسق واستخدامات متعددة.