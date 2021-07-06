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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع في 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصي والداني، كما يشهد الجميع أيضًا أن الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع أنقذ وطنه من الإرهاب وصارت مصر في عهده دولة ذات مكانة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الثلاثاء بعنوان «30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة».

وأوضح جمعة أن وزارة الأوقاف استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب، مضيفا: «نرفع راية التجديد في وزارة الأوقاف، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من 255 مؤلفا ومترجمًا في الفكر الوسطي المستنير، ولا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية».

وأكد الوزير: هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء في ذلك، وهم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، والدكتور محمد بن مطر الكعبي، رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء».

وقال الوزير: نحن نتتبع الفكر الإخواني لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التي نرسلها لمختلف دول العالم، والتي صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع».

وتابع: «نحن نواجه التطرف لا التدين، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير»، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية.