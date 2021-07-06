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باريس سان جيرمان يعلن ضم اشرف حكيمي لمدة 5 سنوات

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باريس سان جيرمان يعلن ضم اشرف حكيمي لمدة 5 سنوات باريس سان جيرمان يعلن ضم اشرف حكيمي لمدة 5 سنوات

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أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميا مع أشرف حكيمي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والمنتخب المغربي.
واعلن باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية مواقع التواصل الإجتماعى، عن ضم اشرف حكيمي ونشر صورة للاعب مع مسؤولي النادى الفرنسي عقب اتمام التعاقد وانضمام اللاعب من نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وقال النادي في بيان رسمي: «يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن ضم أشرف حكيمي، وقع الظهير الأيمن المغربي البالغ من العمر 22 عاما، والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، عقدا لمدة خمس سنوات ليستمر مع نادي العاصمة الفرنسية حتى 30 يونيو 2026.»

المصرى اليوم

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