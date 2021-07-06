رئيس "تعارفوا" يبحث أوجه التعاون مع شركة "جاهز"

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بحث رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، مع الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" حمد البكر، أوجه التعاون بين المركز وشركة "جاهز"، المنصة السعودية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، اليوم، إلى مقر شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز".

وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد الزائر على مهام إدارات وأقسام "جاهز"، ومعرفة آليات العمل في المنصة السعودية المتخصصة في توصيل الطعام والطلبات من المتاجر إلى المستهلكين.

وعُقد اجتماع تعاوني أوضح فيه رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، أن المركز متخصص في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي والأسري وفق أسس علمية مهنية، بهدف تحقيق الريادة والتميز في مجال الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والأسرية في المملكة، مؤكدًا أن شعار المركز هو "جودة الحياة في أسرة سعيدة".

من جانبه قال المستشار الإداري بمركز تعارفوا، يوسف القبلان: "إن المركز يهتم بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية والأسرية ودراستها وتقييمهـا، وطرح نمـاذج التعامل معهـا بنشر ثقافة الاستشارات النفسية والاجتماعية، وتعميق الفهم السوي في التعامل مع الحياة والتوعية العامة بالقضايا الحياتية الهامة. كذلك يقدم المركز ورش العمل المتخصصة لتطوير بيئات العمل بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، وتنمية المهارات".

بعدها قدمت المديرة التنفيذية لمركز "تعارفوا" الدكتورة نجوى الثقفي، عرضًا تعريفيًّا بالمركز وأهدافه وبرامجه وأنشطته والإنجازات التي تحققت في عامي 2020 و2021م.

كما تحدث رئيس وحدة المستشارين بمركز "تعارفوا" الدكتور ماجد المالكي، عن المبادرة التطوعية التي قدمها المركز خلال فترة الحجر، والمتمثلة في تقديم الاستشارات مجانًا، واستعرض الأرقام الإحصائية التي حققتها المبادرة التطوعية.

وفي ختام الاجتماع أثنى الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز"، حمد البكر، على ما شاهده وسمعه عن مركز تعارفوا والخدمات الجليلة التي يقدمها المركز في مجالات الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أهمية التعاون المستقبلي مع المركز، والاستفادة من خدمات المركز الإرشادية في بيئة العمل بشركة "جاهز".