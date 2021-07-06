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وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة

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وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة، لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف ومجمع الفقه الإسلامي، لا سيما ما يتصل بقضايا التجديد والمستجدات العصرية، وفهم مقاصد الكتاب والسنة، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح الرشيد المستنير، وبيان أوجه العظمة والسماحة في حضارتنا الإسلامية الراقية.

وأهدى وزير الأوقاف لأمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجده نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي لاقت ثناءً كبيرًا منه، حيث أشاد بما تضمنته من رؤى تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.

واتفق وزير الأوقاف وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة على الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمجمع.

المصرى اليوم

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