وزيرة التضامن: نحن على وشك خروج قانون للمسنين

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تغير في جميع أنحاء الجمهورية في العديد من الملفات، مضيفة خلال ندوة «30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة» التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء: «كان شعار الثورة هو العيش الحرية والعدالة الاجتماعية، وكان هذا هو العقد الجديد لثورة 30 يونيو، وكان الهدف الحقيقي هو عمل نسيج مجتمعي لتوفير العدالة الاجتماعية سواء ذوي الإعاقة اوالريف المصري أو المسنين وتوفير الحماية الاجتماعية، وهذا ظهر في الدستور المصري في عدة قوانين بملف الحماية الاجتماعية».

وأوضحت الوزيرة أن الدعم النقدي كان 3.6 مليار جنيه في 2014، وأصبح الآن 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن 5 مليارات جنيه من الدعم توجه إلى المعاقين، وتابعت: «في الاستهداف نراعي الحالة الاجتماعية، وهذا يقلل تبديد الموارد وهذا جاء من خلال الربط الشبكي مع الوزارات الأخرى، وفي ملف المسنين لدينا مؤسسات لرعايتهم، وفتحنا وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة».

وتابعت: «نحن على وشك خروج قانون للمسنين، وتواصلنا مع وزير النقل العام الماضي لإعفاء من هم فوق السبعين من أي اعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطن المسن فوق 60 عاما وهناك مزايا كثيرة يحصل عليها المسنون».

وأضافت جامع أن وزارة التضامن لها شق خاص بالحوادث والنكبات بالتعاون مع الهلال الأحمر، وتم زيادة المبالغ للأسر المضارة من الإرهاب وصلت إلى 100 ألف جنيه ومعاش يصل إلى 1500 جنيه.