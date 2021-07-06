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نائب محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من أسرة الشهداء

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نائب محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من أسرة الشهداء نائب محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من أسرة الشهداء

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كرم عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من أسر الشهداء، خلال احتفالية أقامتها مديرية الشباب والرياضة بثورة ٣٠ يونيو، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين بشرى، مديرة عام مديرية الثقافة، والدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

قال عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إن ثورة ٣٠ يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها نبلاً، وهي الانتماء والولاء للوطن، موجهاً رسالة إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمناً لرفض الارهاب قائلاً «نفخر بكم وننحنى اجلالاً لأرواحكم الطاهرة».

وتضمن الحفل عرض فيلم قصير عن أهم انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات السبع الماضية، وتكريم ٥ اسر شهداء بالشيخ زويد أثناء مداهماتهم للبؤر الإرهابية.

المصرى اليوم

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