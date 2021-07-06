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«زراعة المنوفية» تصدر توصيات لمزارعي محصول الذرة الشامية

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«زراعة المنوفية» تصدر توصيات لمزارعي محصول الذرة الشامية «زراعة المنوفية» تصدر توصيات لمزارعي محصول الذرة الشامية

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أصدرت كلية الزراعة بجامعة المنوفية، عدة توصيات فنية لمزارعي محصول الذرة الشامية يجب مراعاتها خلال شهر يوليو لتحقيق أعلى إنتاجية، وذلك من خلال قافلة توعوية وإرشادية بقرية دبريكي مركز منوف وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

وأكد القائمون على فاعليات القافلة مراعاة نقاط فنية تتعلق بالزراعة في الأراضي الجديدة تحت نظام الري بالرش أو بالتنقيط تكون فترات الري خلالها كل 1-3 يوم حسب طبيعة التربة والظروف الجوية، بينما في الأراضي الجيرية تتراوح فترات الري بين 7-12 يوما حسب قوام التربة والظروف الجوية، كما أوضحوا بأنه في حالة ظهور إصابة حشرية بالمن قبل وأثناء التزهير يمكن الرش بأحد المبيدات الحشرية الموصي بها ويمكن إزالة بعض السنابل المصابة بشدة، و في حالة ظهور إصابة بالتفحم على أي جزء من أجزاء النبات، جمع الأورام الناتجة من هذا المرض قبل نضجها وانفجارها ووضعها في أكياس بلاستيك وحرقها مع مراعاة عدم تغذية الحيوانات.

المصرى اليوم

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