أخبار عاجلة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية

Print
رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية.

تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذى يضم أعمال الإنشاءات بمختلف المشروعات الجارى العمل بها، وعرض المشروعات الجديدة الجارى طرحها والمدرجة بالخطة والتنسيق بين مركز البحوث والاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشؤون الهندسية للإفادة عن مدى اعتماد مستندات التراخيص للمنشآت الجديدة.

كما تابع مبارك أعمال الإنشاءات بجامعة المنوفية الأهلية، وأعمال الترميمات والتجهيزات بمختلف كليات الجامعة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى العمل بها ومتابعة الشركات المسئولة عن التنفيذ.

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو