رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية

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عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية.

تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذى يضم أعمال الإنشاءات بمختلف المشروعات الجارى العمل بها، وعرض المشروعات الجديدة الجارى طرحها والمدرجة بالخطة والتنسيق بين مركز البحوث والاستشارات الهندسية والإدارة العامة للشؤون الهندسية للإفادة عن مدى اعتماد مستندات التراخيص للمنشآت الجديدة.

كما تابع مبارك أعمال الإنشاءات بجامعة المنوفية الأهلية، وأعمال الترميمات والتجهيزات بمختلف كليات الجامعة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى العمل بها ومتابعة الشركات المسئولة عن التنفيذ.

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