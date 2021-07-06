أخبار عاجلة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان يصدر بيانًا جديدًا بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة

Print
السودان يصدر بيانًا جديدًا بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة السودان يصدر بيانًا جديدًا بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت وزارة الري والموارد المائية السودانية خطابًا من نظيرتها الإثيوبية، تخطرها فيه ببدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، مشددًا على أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال عمر الفاروق كامل، المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني، في بيان صحفي الثلاثاء، إن «السودان يجدد (رفضه الملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق)، الأمر الذي يعد (مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة) المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو