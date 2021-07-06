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سمية الخشاب عن حقيقة رغبتها في الزواج حاليًا: «أنا في المرحلة الملكية» ()

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سمية الخشاب عن حقيقة رغبتها في الزواج حاليًا: «أنا في المرحلة الملكية» (فيديو) سمية الخشاب عن حقيقة رغبتها في الزواج حاليًا: «أنا في المرحلة الملكية» ()

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تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن اتهام الكثيرين لها، بوصف ذاتها بعبارة «ملبن »، موضحة أنها لم تضيفها في أغنية «أوعدك»، التي غنتها بمشاركة المغني الشعبي عُمر كمال، منذ أشهر، موضحة أن مؤلف الأغنية من أضاف تلك العبارة.

وقالت «الخشاب» خلال لقاء مع برنامج «StarsOnUtv» عبر قناة«UTV» العراقية: «(ملبن مصر) المؤلف هو اللي كتبها وهو فاجأني والملايين حبوا الأغنية ميهمنيش الأقلية وبالذات اللي قبل ما يدخل يسمع الأغنية بيقول إني بقول على نفسي (ملبن مصر) لأ مش أنا دا المؤلف».

وعن شائعات زواجها من المغني «كمال»: «كل عمل ناجح ليّا بيطلع عليه إشاعات، بيخلوني اتخانقت مع زمايلي أو يجوزوني الفنان اللي بتشغل معاه»، وحول رغبتها في الزواج حاليًا، بعد انفصالها من الفنان أحمد سعد منذ أكثر من عام: «مش مرتبطة ومش عايزة ارتبطت أنا في المرحلة الملكية وهي أني بحب نفسي وبهتم بنفسي».

يذكر أن «الخشاب» شاركت عمر كمال في «كليب أوعدك» الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما أضافت الخشاب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

المصرى اليوم

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