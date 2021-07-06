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بعد طلاقه بعامين.. مروان يونس يستعد إلى حفل زفافه اليوم

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بعد طلاقه بعامين.. مروان يونس يستعد إلى حفل زفافه اليوم بعد طلاقه بعامين.. مروان يونس يستعد إلى حفل زفافه اليوم

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يستعد المذيع مروان يونس إلى حفل زفافه، الذي يعقد اليوم خلال الساعات المُقبلة، على هند حسن، والتي تعمل في مجال التجميل والمكياج.

وشارك «يونس» بلقطات مُصورة للبذلة، قبل ارتدائه ملابس الزفاف، عبر خاصية «ستوري» بصفحته الشخصية عبر «انستجرام، ونشر مُباركات الأصدقاء على زفافهما، إذ علقوا: «اليوم يوم الزفاف.. بحبكم ألف مبروك».

وظهرت العروس في مقطع قبل استعدادها للزفاف وتوصي الحضور بألا يتأخروا عن حفل الزفاف، قائلة: «النهارده فرحي يا جدعان أوعوا تتأخروا».

وكان الاثنين عقدا قرانهما، الشهر الماضي، وقال المذيع لها: «تزوجت أكثر القلوب نقاء، لم أتخيل أن أقع في الغرام بتلك الطريقة وهذا العمق، لكن معك ترتسم الابتسامة على وجهي.. شكرًا على وجودك وسوف يجعل كل مننا الأخر سعيدًا ونكبر معًا»، واقتصر حضور الحفل على الأهل والأقارب.

يذكر أن «يونس» أعلن منذ عامين انفصاله عن زوجته داليا جلال، فنشر «يونس» خبر الانفصال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه يعلن ذلك ببالغ الحزن، لافتًا لانفصالهما منذ مطلع 2019، وحدوث الانفصال الرسمي منذ شهرين فقط، إلا أنهما قررا الإعلان الآن، لأنهما لم يعودا معًا.

أكد أن داليا ستظل أفضل صديقة له وشريكة في النجاح، مشيرًا إلى أنهما سيظلان دائمًا هكذا، وسيدعمان بعضهما في النجاح، قائلًا: «انتهت هذه الرحلة، ولكنها بداية رحلة جديد»، وتقدم بالشكل إلى داليا جلال، قائلًا: «شكرًا داليًا كونك سببًا في إنجاب ولدين جميلين لنا».

المصرى اليوم

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