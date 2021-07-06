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موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري المصري

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري المصري

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يواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب في الدوري المصري الخميس المقبل الموافق 8 يوليو 2021 على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

تقام مباراة الأهلي والمقاولون في بث مباشر في الثامن من شهر يوليو الجاري على استاد بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات لمزاحمة على صدارة الدوري المصري .

ويتصدر نادي الزمالك الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، فيما يوجد الاهلي فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة ولكن من 21 مباراة .

المصرى اليوم

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