أخبار عاجلة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا -
انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس -
القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور) -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية

Print
وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية
لتدريب المزارعين على رفع الإنتاج ومواجهة زيادة الطلب

وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الزراعة العضوية لتدريب المزارعين العضويين.

جاء ذلك، بهدف رفع الإنتاج لمواجهة زيادة الطلب، حيث تحظى المنتجات العضوية بإقبال كبير من المستهلكين.

وأوضح مدير عام إدارة الزراعة العضوية المهندس أيمن الغامدي، أن المذكرة ستكون دعماً للمزارعين في حلول التعبئة والتغليف وعمليات ما بعد الحصاد.

وقال: إن ذلك بما يخدم أهداف سياسة الزراعة العضوية، عبر تدريب المزارعين على عمليات ما بعد الحصاد، ابتداءً من مرحلة القطف، وصولاً إلى المستهلك النهائي وكيفية التعامل مع التعبئة والتغليف والتعليب ووضع الملصقات بالشكل الأمثل، وتدريبهم على حفظ المنتجات بالشكل المثالي حفاظاً على عمر المحاصيل.

وأضاف: الوزارة تستهدف من خلال المذكرة، مناطق المملكة كافة، لكي يستفيد منها جميع المزارعين المستهدفين للمساهمة في الأمن الغذائي.

يُذكر أن إجمالي وحدات الإنتاج العضوي "المزارع العضوية، وتحت التحول" في المملكة 312 مزرعة، وعدد الحيازات العضوية في العام 2020 نحو 312، بنسبة نمو 27.7%، بينما قدر إجمالي المساحات الزراعية العضوية 26.632.48 هكتار، بنسبة نمو 8.8%، في حين بلغت كميات الإنتاج العضوي للعام نفسه 98.558.81 طن، بنسبة نمو قدرت بـ60%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة

"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة

"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21"

"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21"

نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها"

نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها"