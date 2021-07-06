وزير الخارجية القطري لعون: الدوحة مستعدة للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان

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ابلغ رئيس لبنان العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي استقبله عصر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، شاكراً ما يبديه سمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد.

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الازمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة، وقال ان قطر وقفت دائماً إلى جانب لبنان، واي خطوة يمكن ان تقوم بها للمساعدة على حل ازماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين.

وحمّل الرئيس عون الوزير القطري تحياته إلى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والتقدم.

وكان الوزير الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وصل إلى قصر بعبدا في الخامسة والنصف، آتياً من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقل إلى رئيس الجمهورية تحيات أمير دولة قطر، واستعداد بلاده للمساعدة على حل الازمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، مجدداً التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.