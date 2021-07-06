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وظائف خالية في البنك الأهلي المصري للعديد من التخصصات (الشروط والتفاصيل والتقديم)

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وظائف خالية في البنك الأهلي المصري للعديد من التخصصات (الشروط والتفاصيل والتقديم) وظائف خالية في البنك الأهلي المصري للعديد من التخصصات (الشروط والتفاصيل والتقديم)

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تواصل «المصري اليوم» خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا.

وأتاح البنك الأهلي المصري التقدم لوظائف خالية وذلك لحديثي التخرج وذوي الخبرات، حيث يمكن تسجيل البيانات وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

1- بالنسبة لحديثي التخرج:

- شروط التقدم:

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات من حديثي التخرج دفعات 2020 و2019 و2018 و2017

أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

ألا يزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين

يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي

- الكليات والتخصصات المطلوبة :-

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق

للتسجيل: اضغط هنا

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2- بالنسبة لذوي الخبرات

شروط التقدم:

أن لا يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

أن يكون المتقدمون حاصلون على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

أن يكون المتقدمون لديهم خبرة 3 سنوات فأكثر.

أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

للتسجيل: اضغط هنا

المصرى اليوم

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