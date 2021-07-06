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استكمال حفر وتركيب انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

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استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر  استكمال حفر وتركيب انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

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وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة .

وتفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة أبوعوف العفي رئيس مجلس قروي الدير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمجلس القروي، وبدأت بمتابعة أعمال حفر وتركيب انحدار الصرف الصحي بقرية الدير والتي تم تنفيذ منها 8 كيلو من إجمالي أطوال الشبكات بالقرية وأيضا جاري العمل بخطوط الصرف الصحي بقرى الحميدات والهنادي، بالإضافة أنه تم تفقد الأعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الدير والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ 15 % .

كما تفقد الأعمال الجارية بإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد محمود حسن الابتدائية والمقام على مساحة 300 متر عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصل دراسي و6 فصول رياض اطفال ومكاتب إدارية، وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد هاشم الابتدائية بالدير، باشراف من هيئة الابنية التعليمية. كما تم تفقد اعمال انشاء مركز شباب الحميدات والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية .

وأكد رئيس المركز بأن مركز إسنا يشهد حراك تنمى في كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المصرى اليوم

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