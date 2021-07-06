وكيل صحة بالشرقية يعلن تدشين منصة تعليمية إلكترونية لأطباء الزمالة المصرية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تدشين منصة تعليمية إلكترونية لأطباء الزمالة المصرية بمحافظة الشرقية، على «يوتيوب» من خلال الرابط التالي :

https://www.youtube.com/channel/UCwe3d066eL5gBiBp27MtpRw، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى الإرتقاء بمستوى أطباء الزمالة المصرية والأطباء العاملين بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، وإتاحة برامج التدريب لكل الأطباء الملتحقين بالزمالة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة والسكان قامت بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً على الأطباء، والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار ٢٢ عام لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة، وتم اعتماد عدد ٢١٧ قسم طبي ببرنامج الزمالة المصرية في مختلف التخصصات الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، ويبلغ عدد المدربين المعتمدين ٤٢٥ مدرب.

كما قامت الوزيرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية، والتي تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصري، وياتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشري، وبما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

وقدم «مسعود» الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على هذا الحلم والأمل الذي تحقق بفضل توجيهات معاليها، وعلي أيدي شباب مخلصين من أطباء هذا الجيل والخبرات الحالية الموجودة بوزارة الصحة، مؤكدًا على دعم الوزيرة المتواصل للأطباء، وجميع الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.