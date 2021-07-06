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أمريكا: سحبنا 90% من قواتنا في أفغانستان

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أمريكا: سحبنا 90% من قواتنا في أفغانستان أمريكا: سحبنا 90% من قواتنا في أفغانستان

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أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، أنه أكمل ما يزيد على 90% من انسحاب قواته من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت ما يزيد على 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، بحسب وكالة «رويترز».

ويأتي بيان الجيش الأمريكي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم في وقت قريب.

وقال بايدن، الجمعة الماضي، إنه يتوقع بقاء بعض القوات الأمريكية على الأرض هناك بعد شهر سبتمبر المستهدف.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام «طالبان».

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، مغادرة أفغانستان بحلول الموعد نفسه.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أعلن في وقت سابق، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.

المصرى اليوم

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