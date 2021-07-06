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رفع 19 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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رفع 19 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر رفع 19 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة .

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 19 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة محمد مدنى ومدرسة صلاح الدين ومنطقة الحسن والحسين والشوارع المتفرعة منه وذلك بجانب تفريغ الحاويات .

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.

المصرى اليوم

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