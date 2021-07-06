غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.. ومكافاة 1000 جنيه لكل عضو

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أعلنت مديريه التربيه والتعليم بمحافظه بني سويف عن عقد امتحان شهاده اتمام الدراسه الثانويه العامه للعام الدراسي 2021 دور أول، ونبهت وزاره التربيه والتعليم على مديريات التربيه والتعليم أنه قد صدر القرار الوزاري بتشكيل غرفه عمليات محليه بالمديريات والإدارات التعليميه على أن يبدأ العمل من يوم الخميس الموافق 8- 7 -2021 وحتى نهايه الامتحانات لجدول الامتحانات المعلن بعد تحرير أعضاء الغرفه إقرار بعدم وجود موانع حتى الدرجه الثانيه.

ونبه منشور وزعته مديرية التربية والتعليم موقع من نائب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى بأن وزير التربيه والتعليم ووافق على صرف مكافاه ماليه لأعضاء غرفه العمليات المحليه قدرها ألف جنيه عن الدور الأول، وألف جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانيه المديريه دون تحمل الوزاره أي أعباء مالية.

وأعلنت مديريه التربيه والتعليم عن تشكيل هذه اللجنه والتي ضمت مديره المديريه ومدير الإداره أو من ينوب عنه في حاله وجود موانع وأعضاء اللجنه الثلاثيه بالمديرية، ومشرف عام الاستراحات ومسؤول الأمن بالمديريه ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديريه ورئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإداره التعليميه يتم تحديده بمعرفه مدير المديريه ومدير الإداره، وتضم اللجنة أيضا مدير الإحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإداره التعليمية، ويتم تحديد بمعرفه مديره المديريه أو مدير الاداره وممثل عن وزاره الداخليه بغرفه المديرية.

وحدد قرار نائب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى مهام عمل اعضاء الغرفه اهما متابعه وصول كراسات الامتحان واوراق الاجابه إلى مقار اللجان ومتابعه. اوراق الامتحان حتى وصولها لمقررات لجنه النظام والمراقبه ومتابعه اعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعه في نطاق المؤسسه التعليميه ومتابعه لجان سير الامتحان والعمل على حل كافه المعوقات التي تواجه العمل.