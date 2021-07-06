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وزير الخارجية: يولي قضية «سد النهضة» أولوية قصوى لأنها أمن قوي لمصر

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وزير الخارجية: السيسي يولي قضية «سد النهضة» أولوية قصوى لأنها أمن قوي لمصر وزير الخارجية: يولي قضية «سد النهضة» أولوية قصوى لأنها أمن قوي لمصر

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوفد الدبلوماسي المصري أكد خلال المقابلات التي أجراها في مجلس الأمن موقف الثابت من ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشان سد النهضة.

وأكد شكري، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، رفض كل من مصر والسودان الإجراء الأحادي من قِبل إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح وزير الخارجية أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية سد النهضة على المستوى الدولي والإقليمي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح ، تولي «سد النهضة» أولوية قصوى، لأنها تمثل قضية أمن قوي لمصر وللمواطن المصري.

المصرى اليوم

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