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حصاد دور الانعقاد الأول لـ«الشيوخ»: 262 اجتماعا للجان و24 جلسة عامة ونظر 12 قانونا

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حصاد دور الانعقاد الأول لـ«الشيوخ»: 262 اجتماعا للجان و24 جلسة عامة ونظر 12 قانونا حصاد دور الانعقاد الأول لـ«الشيوخ»: 262 اجتماعا للجان و24 جلسة عامة ونظر 12 قانونا

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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ختام درو الانعقاد الاول، وعرض خلال الجلسة حصاد المجلس عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، واشار تقرير المجلس إلى ان الدور الأولتميز بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس رغم ظروف جائحة المستجد «كوفيد -19»، والتي عقدت نحو 262 اجتماعا بزمن قدرة نحو 478 ساعة عمل من المناقشات في الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها في اللائحة الداخلية للمجلس.

ولفت تقرير الحصاد إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تشكيل لجنة خاصة من المستشار رئيس المجلس ووكيلي المجلس، و27 من الأعضاء لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت 6 اجتماعات استغرقت 27 ساعة دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى افضل الصيغ القانونية، وناقش المجلس مشروع اللائحة التي بلغ موادها 929 مادة ووافق عليها نهائيا وصدر بشأنها القانون رقم 2 لسنة 2021.

وأشار التقرير البرلمانى إلى انعقاد اللجنة العامة للمجلس في شهر مايو الماضي، وذلك لترشيح أعضاء لجنة القيم لدور الانقعاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة التي تم عقدها حتى اليوم 24 جلسة .

وأوضح البيان ان عدد المتحدثين خلال الجلسات العامة بلغ 368 متحدثا، واجمالى مشروعات القوانين التي تم احالتها إلى المجلس بلغ 21 مشروع قانون تم نظر 12 مشروع ووافق الملجس على 11 منها ورفض اخر. كما توفى عضوين وادى اليمين الدستورية بديلا عن احدهامك عضو واحد.

وألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الأول المجلس أكد خلالها على ما بذله المجلس دون كلل أو ملل من جهد تشريعي في مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص.من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

المصرى اليوم

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