تأجيل فصل التيار الكهربائي لقرب موعد امتحانات الثانوية العامة غرب الأقصر

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قرّرت هندسة كهرباء أرمنت، غرب الأقصر، تأجيل قطع التيار الكهربائي بالمدينة، والذى كان مقرر له من 2 صباحا وحتى الساعة 5 صباحًا بعد غدٍ الخميس، وذلك نظرًا لقرب موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل.

جاء ذلك من أجل توفير وتهيئة الأجواء المناسبة أمام طلاب الشهادة الثانوية العامة، وتقديرا للمجهود الذي يبذلونه في مذاكراتهم، واسترجاع المعلومات لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي في هدوء ويسر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.