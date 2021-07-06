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«المحامين»:انطلاق الدورة الثانية بـ«الولاية على المال» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

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«المحامين»:انطلاق الدورة الثانية بـ«الولاية على المال» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية «المحامين»:انطلاق الدورة الثانية بـ«الولاية على المال» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

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أعلنت نقابة المحامين، انطلاق فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية في موضوع الولاية على المال، والتي تنظمها لجنة المرأة، الثلاثاء، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور المحامين والمحاميات الذين سجلوا أسمائهم بالدورة من مختلف المحافظات، على أن تختتم الدورة فعالياتها غدا الأربعاء.

وأوضحت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن المستشار حسن عمرو الحسيني، المكلف بالمحاضرة، تناول موضوع «اختصاص رئيس محكمة الأسرة كقاضي للأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة».

وأضاف البيان: «أكد المحاضر أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت على أن يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، دون غيره بإصدار أمر على عريضة في 18 مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختلفة، وفندها بالتفصيل».

وأختتم البيان: «وعبر أعضاء الجمعية العمومية من المحامين عن سعادتهم وعظيم استفادتهم من المحاضرة، مطالبين باستمرار تنظيم مثل هذه الدورات».

المصرى اليوم

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