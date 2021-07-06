إصابات «كورونا» فى العالم تتجاوز 183 مليونًا.. و4 ملايين وفاة

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أظهر إحصاء أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره فى ديسمبر 2019، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عنه إلى 4 ملايين و137398 حالة، وفق رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول، حيث تصدرت أمريكا أعداد الإصابات والوفيات من أصل 10 دول ضربها الفيروس بطريقة قاسية، تليها الهند ثم البرازيل ثم فرنسا ثم روسيا وتركيا وبريطانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، وفق «رويترز»، فى حين تصدّرت العراق الدول العربية الأكثر بالإصابات والوفيات تليها «الأردن والإمارات ولبنان والمغرب ثم السعودية».