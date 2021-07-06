مقتل وإصابة إيرانيين في انفجار بمحطة أنابيب نفط وغاز في إيران

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى محطات أنابيب النفط والغاز بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عدنان غازي محافظ مدينة شوش في محافظة خوزستان، إن «انفجار بمحطة أنابيب نفط وغاز بحي فتح المبين بمدينة شوش، أسفر عن سقوط 3 قتلى و4 مصابين».

وأوضح أن «الانفجار ناجم عن تسرب غاز في محطة أنابيب النفط والغاز في تلك المنطقة».

وتابع «للأسف، لقي ثلاثة خبراء من العاملين بشركة النفط والغاز مصرعهم، كما أصيب 4 أشخاص أخرون كانوا يتواجدون بالقرب من موقع الانفجار بجروح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج».

يذكر أن إيران قد شهدت خلال الأشهر الماضية العديد من الانفجارات بعضها ناتج عن اشتعال النيران في خطوط غاز أو محطات غاز.

كما شهدت إيران العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.