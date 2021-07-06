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رحّب مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الدول العربية المضيفة في دورته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم تبرع بقيمة 500 مليون دولار امريكي لاعادة اعمار قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار، وتسهيل عبور الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم بالمستشفيات المصرية على نفقة الدولة المصرية، وأشاد المؤتمر بجهود مصر والأردن في تثبيت وقف اطلاق النار.

واعتبر المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالجامعة العربية إن ما يجري في مدينة القدس وأحيائها «حي الشيخ جراح، وبطن الهوى في سلوان، وودي الجوز، وباب العامود» على يد حكومة الإحتلال الإسرائيلي هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدان المؤتمر، بأشد العبارات تغول الإحتلال الإسرائيلي وأجهزته المختلفة ضد اهالي حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان واحيائها والعدوان المتواصل عليها بهدف ممارسة أقصى الضغوط على حياتهم ومقومات صمودهم تمهيداً لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المستوطنين، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وافراغ احيائها من مواطنيها المقدسيين، إذ حولت سلطات الاحتلال واجهزتهُ ما يشبه اختطاف جماعي للحي وساكنيه مما يستوجب التدخل العاجل لتامين الحماية لهم والبقاء في منازلهم وتقديم ما يلزم من دعم ومؤازرة اممية لقضيتهم.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى سرعة إعادة إعمار قطاع غزة والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار وعدم وضع العراقيل أمام ذلك.