محلل ليبي: جماعة الإخوان تعرقل الانتخابات خوفًا من نتائجها

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قال مختار الجدال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، إن جماعة الإخوان والتيارات المحسوبة عليها تعرقل إجراء الانتخابات لمعرفتهم المسبقة بنتائجها بالنسبة لهم، أو موافقتهم عليها في حال تمت ترضيتهم بمناصب في السلطة المقبلة.

وأضاف الجدال، في تصريحات صحفية، أن كل المؤسسات الموجودة حاليا، تعرقل عملية الاستحقاق الانتخابي كي لا تفقد الامتيازات التي تعيش فيها الآن، على حد تعبيره.

وذكر أن المجتمع الدولي، وفق مداد نيوز يدفع باتجاه الانتخابات بكل السبل، متجاهلاً رغبة الليبيين أنفسهم، غير آبهين بمتطلعاتهم وآمالهم.

ويخوض الليبيون معركة كبيرة للتخلص من إرهاب تنظيم الإخوان داخل بلادهم، في محاولة للوصول ببلادهم إلى بر الأمان والاستقرار عن طريق إقامة الانتخابات المرتقبة في موعدها.

ويحاول 13 تكتلا وحزبا سياسيا في ليبيا منع عرقلة إجراء عقد الانتخابات، حيث دعت إلى فتح تحقيق شامل في أساليب عرقلة الانتخابات وتخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخير، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

كما طالبت مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وقالت إنه حال لم يتمكن من ذلك سيتم الرجوع لمجلس الأمن لاعتمادها، بالإضافة لمطالبات بالضغط لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية.