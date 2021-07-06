بيان عاجل من وزيرة الهجرة بشأن المصريين العالقين بالإمارات لعدم قدرتهم على السفر للسعودية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات «دولة ترانزيت»، بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، فقد تواصلت وزيرة الهجرة مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم.

وفي هذا الإطار، استقبلت وزيرة الهجرة، إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات، حيث تم إطلاعها على الموقف وتسليمها ما يفيد بعدد المواطنين المصريين الراغبين في العودة لوطنهم ممن قاموا بتسجيل رغبتهم لدى وزارة الهجرة حتى الآن، وكذا أسماء الشركات التي سافروا من خلالها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري التنسيق والتعاون مع وزارتي السياحة والطيران المدني، لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات، وتهيب بالمصريين بعدم الاعتداد بأي معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات «دولة ترانزيت» بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99.

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.