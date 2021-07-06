أخبار عاجلة

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها" -
أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس -
"الشلهوب": حج 1442 نموذج لإدارة الحشود في زمن الأوبئة -
الأمطار تُواعد الباحة.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء -
في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا -
حقيقة تقديم موعد بدء العام الدراسى الجديد..وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات -
تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأفغانية تعلن تعزيز خططها لاستعادة المناطق التي فقدتها على يد «طالبان»

Print
الحكومة الأفغانية تعلن تعزيز خططها لاستعادة المناطق التي فقدتها على يد «طالبان» الأفغانية تعلن تعزيز خططها لاستعادة المناطق التي فقدتها على يد «طالبان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهدت السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء، باستعادة جميع المناطق التي فقدتها على يد عناصر حركة «طالبان»، مؤكدة أنها عززت خططها من أجل هذا الهدف.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني حمد الله محب، إن «هناك حربًا وضغطًا على القوات الحكومية.. في بعض الأحيان تسير الأمور على طريقتنا.. في أحيان أخرى على طريقتهم، لكننا سنواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني»، وأضاف: «لدينا خطط لاستعادة المناطق».

واعترف محب بأن سلاح الجو الأفغاني مرهق وغير قادر إلى حد كبير على دعم القواعد الموجودة في المناطق النائية، لكنه قال إن القوات الجوية أعيد تنظيمها الآن وستقدم الدعم المساند المطلوب للقوات على الأرض.

وكشف محب أن ما لا يقل عن 2300 من أفراد قوات الأمن الذين أخلوا قواعدهم قد عادوا وسينضمون مجددا إلى قوات الدفاع الوطني الأفغانية.

وقال حمدالله محب: «كانت لدينا بعض الثغرات نتيجة الانسحاب الأمريكي الذي وضع ضغطا إضافيا على القوات الجوية الأفغانية»، مضيفا: «نعمل على معالجة هذا الوضع وسنستعيد قريبا المناطق من طالبان».

ولفت محب إلى أن «دول المنطقة قلقة من الحرب في أفغانستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

عاجل - الحكومة تكشف حقيقة زيادة أجرة سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات