تحديد نوع الجنين قبل الحمل .. طبيب مختص يوضح 

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من المعروف أن نوع الجنين يعتمد على الكروموسومات الجنسية (X) و(Y)، فالبويضة تحمل الكروموسوم (X) دائماً، بينما الحيوان المنوي يعمل على تلقيحها إما بالكروموسوم (X) أو (Y)، بحيث يكون المولود أنثى عند تخصيب البويضة بحيوان منوي يحتوي على الكروموسوم (X)، ويكون المولود ذكراً حال تلقيح البويضة بحيوان منوي يحتوي على الكروموسوم (Y).

ولكن، ما طرق تحديد نوع الجنين قبل الحمل بشكلٍ علمي؟ وما مدى إمكانية التحكم في جنس المولود قبل الحمل عن طريق الأطعمة أو بالجدول الصيني؟.. كل ذلك وأكثر نجيب عليه في هذا المقال، كما نتطرق إلى الحديث عن الخرافات الشائعة حول تحديد نوع الجنين قبل الحمل.

قال رياض عيد، طبيب مخص في تحديد جنس المولود، إنه لطالما كان تحديد جنس المولود قبل الإخصاب مسألة اعتبارية للأمهات والآباء أنفسهم، وتحكمه بشكل أساسي الغريزة البشرية التي تعتمد على الرغبة في معرفة جنس المولود ونوع الجنين، بالإضافة إلى الاعتقاد القديم الموروث في معرفة جنس المولود الجديد، هناك مجتمع متعصب لأجنة معينة، فمثلاً يفضل المجتمع الشرقي إنجاب الذكور على الإناث ويستخدمون أساليب مختلفة للحصول على جنس المولود الذي يفضلونه بدلاً من الآخر.

وأضاف عيد، خلال تصريحات صحفية، أنه كان في الماضي من الصعب تحديد جنس الجنين قبل الحمل، لكن هناك العديد من المحاولات الحثيثة لمعرفة جنس المولود قبل الحمل وهي أن وقت العلاقة الزوجية يجب أن تتم في أوقات محددة، وفي هذه الطريقة أوضح الأطباء أن وقت العلاقة الزوجية يحدد جنس المولود قبل الحمل، وفي حالة حدوث العلاقة قبل خروج البويضة بيوم أو يومين تميل الدفة إلى الذكور وفي حالة حدوث الجماع بعدها تميل الدفة إلى الإناث.

وتابع إلى أن هناك طريقة أخرى تسمى طريقة «إريكسون»، وتمت تسمية هذه التقنية على اسم الرائد رونالد إريكسون وتهدف إلى فصل الحيوانات المنوية التي تسبح بشكل أسرع وتنتج صبيانًا عن الحيوانات المنوية التي تسبح بشكل أبطأ وتنتج فتيات، ومن الناحية النظرية، فإن الحيوانات المنوية التي تدخل الرحم مباشرة من خلال الذكاء الاصطناعي ستصبح هي الجنس الذي يريده طفلك.

وأوضح أنه أنشأ برنامجًا خاصًا به يسمى برنامج الخبير رياض عيد، نظرًا لخبرته لأكثر من 50 عامًا ونجاح أكثر من 95% من الحالات جعلته بالفعل أفضل برنامج لتحديد جنس المولود قبل الحمل في الوطن العربي، مشيرا إلى أن برنامجه يعتمد على معرفة تاريخ بداية الدورة الشهرية وعدد أيام الحيض بشكل تقريبي، وأيضًا عدد الأيام بين دورة والأخرى، وبعدها يعطيك تواريخ للعلاقة الزوجية المناسبة للحمل بولد أو بنت بحيث عند حدوث الحمل بمشيئة الله يكون حسب رغبة الزوجين إن شاء الله وبنسبة نجاح 95%.

وولفت إلى أن نسبة نجاح برنامج تحديد جنس المولود قبل الحمل 95% وحقق نجاحًا واسعًا على مستوى العالم، وأن هذا البرنامج آمن تمامًا، ولا يتطلب أي تدخل جراحي أو نظام غذائي معين.