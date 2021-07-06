«MBG للتطوير العقاري» تسدد 470 مليون جنيه لـ«العاصمة الإدارية» بمشروع «بوكا»

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سددت شركة MBG للتطوير العقاري 470 مليون جنيه لصالح شركة العاصمة الإدارية قيمة 3 أقساط أرض مشروع «بوكا» في العاصمة الإدارية، وانتهت الشركة من إنجاز 50% من إجمالي مراحل تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى للمشروع.

وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها انتهت من سداد 90% من قيمة أقساط أرض مشروع «بوكا» في العاصمة الإدارية، وأن الشركة التزمت بالسداد، رغم أوضاع السوق العقارية، بسبب تداعيات كورونا وتأثيرها على كل القطاعات.

وأوضح العدل أن الشركة تستهدف سداد القسط الأخير من قيمة أرض «بوكا» في موعده وفقاً للجدول الزمنى، بما يعكس قوة الملاءة المالية لها، واستراتيجيتها التوسعية في السوق، خاصة في العاصمة الإدارية، والتى تخطط الشركة لضخ استثمارات جديدة فيها خلال العام الحالي، مشيرا إلى بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع «بوكا» العام المقبل وفقاً للبرنامج الزمنى للمشروع، على أن يتم تسليم باقى مراحل المشروع تباعا. وانتهت الشركة من تسويق 85% من إجمالى وحدات المشروع.

وأضاف العدل أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها الحالية إلى 9 مليارات جنيه خلال العام الحالى وضخ مليارى جنيه استثمارات جديدة عبر مشروعين جديدين سيتم طرحهما في العاصمة الإدارية الجديدة النصف الثانى من 2021.

وتنفذ الشركة أول مركز طبى متكامل «River Green» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أطلقته الشركة مؤخرًا باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU-23 بين الحي السكنى R2.R3 مباشرة على محور الأمل.