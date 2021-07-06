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وزير الخارجية: نسعى إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.. ولا مفاوضات بلا نهاية

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وزير الخارجية: نسعى إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.. ولا مفاوضات بلا نهاية وزير الخارجية: نسعى إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.. ولا مفاوضات بلا نهاية

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تدعو إلى التوصل إلى توافق بملف سد النهضة والوصول إلى حلول للقضايا والمشكلات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية، مؤكدًا أنها تسعى دائمًا لإزالة أي توتر.

وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي قال الوزير إن «مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية».

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن «مصر تعمل على خلق المناخ والإطار المناسب في هذا الصدد»، لافتًا إلى دعمها المسار المتعدد والأطر في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأكد أن الدولة تعتمد على عدالة الموقف المصري تجاه القضية الوجودية لسد النهضة، متابعًا: «نستمر في بذل كل ما بوسعنا للتوصل إلى حل سلمي للقضية، لكن كما قال الرئيس عبدالفتاح لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية».

وشدد وزير الخارجية المصري على أن «الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف»، وأن «التطور غير ملائم، ويعد خرقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015».

وأوضح شكري أن «اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة»، وأن «مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن».

وذكر أن «مصر لن تتوقف عن السعي لاتفاق حول سد النهضة»، مشيرًا إلى «ضرورة الاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى المراقبين».

وأفاد بأن «مصر تسعى لخلق علاقات تعاون تحقق المصلحة المشتركة بعيدًا عن لغة التهديد، ولكن تبقى كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية»، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري يواصل اتصالاته المُكثفة في نيويورك ارتباطاً بقضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

والتقى شكري، بحسب بيان، صادر مساء الثلاثاء، بمجموعة ترويكا ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة.

المصرى اليوم

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