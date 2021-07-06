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وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية

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وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية
لتدريب المزارعين على رفع الإنتاج ومواجهة زيادة الطلب

وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الزراعة العضوية

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الزراعة العضوية لتدريب المزارعين العضويين.

جاء ذلك، بهدف رفع الإنتاج لمواجهة زيادة الطلب، حيث تحظى المنتجات العضوية بإقبال كبير من المستهلكين.

وأوضح مدير عام إدارة الزراعة العضوية المهندس أيمن الغامدي، أن المذكرة ستكون دعماً للمزارعين في حلول التعبئة والتغليف وعمليات ما بعد الحصاد.

وقال: إن ذلك بما يخدم أهداف سياسة الزراعة العضوية، عبر تدريب المزارعين على عمليات ما بعد الحصاد، ابتداءً من مرحلة القطف، وصولاً إلى المستهلك النهائي وكيفية التعامل مع التعبئة والتغليف والتعليب ووضع الملصقات بالشكل الأمثل، وتدريبهم على حفظ المنتجات بالشكل المثالي حفاظاً على عمر المحاصيل.

وأضاف: الوزارة تستهدف من خلال المذكرة، مناطق المملكة كافة، لكي يستفيد منها جميع المزارعين المستهدفين للمساهمة في الأمن الغذائي.

يُذكر أن إجمالي وحدات الإنتاج العضوي "المزارع العضوية، وتحت التحول" في المملكة 312 مزرعة، وعدد الحيازات العضوية في العام 2020 نحو 312، بنسبة نمو 27.7%، بينما قدر إجمالي المساحات الزراعية العضوية 26.632.48 هكتار، بنسبة نمو 8.8%، في حين بلغت كميات الإنتاج العضوي للعام نفسه 98.558.81 طن، بنسبة نمو قدرت بـ60%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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