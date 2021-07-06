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قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغاني

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قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغاني قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغاني
تحوي 5 آلاف سجين من طالبان

قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغاني

قال قائد قاعدة باغرام الأفغانية الجديد، إن القوات الأمريكية غادرت القاعدة الليلة الفائتة، من دون أن تبلغ الجانب الأفغاني، طبقاً لـ"بي بي سي".

وصرح الجنرال عبدالله كوهستاني، بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باغرام في الساعة الثالثة من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وعرف الجيش الأفغاني بذلك في وقت لاحق.

وتحوي القاعدة العسكرية سجناً تفيد التقارير أن فيه 5 آلاف سجين من طالبان التي تتقدم بسرعة في الأراضي الأفغانية، منذ بدء الجيش الأمريكي عملية الانسحاب.

وقال الجنرال كوهستاني الاثنين إن القوات الأفغانية تتوقع هجوماً لطالبان على باغرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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