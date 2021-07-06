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بايدن يحذر: كورونا لم يُهزم بعد

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بايدن يحذر: كورونا لم يُهزم بعد بايدن يحذر: كورونا لم يُهزم بعد

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد بأن وباء كوفيد-19 “لم يهزم بعد”، في وقت تتصاعد المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.

هذا الأسبوع تسارعت وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أميركا اللاتينية. في آسيا، فرضت عدة دول إغلاقا شاملا أو جزئيا.

تسبب بوفاة 3،980،935 شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الإثنين.

في هذا السياق، دعا بايدن الأحد في ذكرى الاستقلال مواطنيه إلى تلقّي التطعيم معتبرا ذلك “أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق”، بينما لم يُسجل في الولايات المتحدة أي تراجع في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو، ويثير معدل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

المصرى اليوم

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