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إصابة أكثر من 400 سويسريا بكورونا من متلقي اللقاحات

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إصابة أكثر من 400 سويسريا بكورونا من متلقي اللقاحات إصابة أكثر من 400 سويسريا بكورونا من متلقي اللقاحات

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قال دانييل بيرسييه ممثل المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، إن نحو 420 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بعد التطعيم بلقاحات ضد «كوفيد-19».

وأضاف ممثل المكتب: «منذ 27 يناير، تم تشخيص إصابة 205 أشخاص بفيروس SARS-CoV2، ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بعد 14 يومًا من التطعيم. وتم تسجيل 218 حالة إصابة أخرى، اعتبارًا من 2 يوليو، لدى الأشخاص الملقحين بالكامل بعد أسبوعين من التطعيم الثاني».

وأشار ممثل المكتب إلى أن اللقاحات الوحيدة المستخدمة في سويسرا هي من إنتاج موديرنا وفايزر- بيونتك.

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