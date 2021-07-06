أخبار عاجلة

تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2 -
وفاة مسجون بغيبوبة سكر في سجن مركز شرطة شبين القناطر -
نائب رئيس جامعة طنطا: زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لتصل لـ1081 بحثًا خلال 6 أشهر -
نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها" -
أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس -
"الشلهوب": حج 1442 نموذج لإدارة الحشود في زمن الأوبئة -
الأمطار تُواعد الباحة.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء -
في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا -
الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد -
تحت حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سفير كوريا الجنوبية: الحضارة المصرية أبهرت الكوريين.. وتمديد معرض الكنوز حتى مارس

Print
سفير كوريا الجنوبية: الحضارة المصرية أبهرت الكوريين.. وتمديد معرض الكنوز حتى مارس سفير كوريا الجنوبية: الحضارة المصرية أبهرت الكوريين.. وتمديد معرض الكنوز حتى مارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير الكوري في ، هونج جين ووك عن سعادته بتمديد معرض الكنوز المصرية الذي يستضيفه المتحف القومي الكوري في العاصمة سيول.

وأشار إلى أن شعبية الآثار المصرية القديمة أبهرت ملايين الكوريين، لذا قرر المتحف الوطني الكوري تمديد المعرض الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2019، لمدة 4 أشهر، حتى مارس 2022.

ويضم الجناح المصري، الأول من نوعه داخل معرض الثقافات العالمية، 94 قطعة أثرية مصرية قديمة، بما في ذلك مومياء وتابوت عمرهما 2700 عام.

واجتذب المعرض الذي كان من المقرر أن يستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، العديد من الكوريين الذين استمتعوا بمشاهدة القطع الأثرية ورموزها التي تحكي قصة الحياة والموت والبعث. وشهد المتحف ارتفاعاً في عدد زواره بأكثر من 30٪ بعد افتتاح الجناح المصري.

وبسبب جائحة كورونا، تم إغلاق المتحف لمدة شهر، وعوضاً عن ذلك أطلق المتحف معرضاً افتراضياً للآثار المصرية لتمكين رواده من مشاهدة القطع الأثرية المصرية أون لاين.

وأكد السفير هونج أن التبادل الثقافي- ثنائي الاتجاه بين مصر وكوريا الجنوبية، يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين، مشيراً إلى أنه رغم المسافة الجغرافية الهائلة بين مصر وكوريا الجنوبية، إلا أن التبادل الثقافي بين البلدين يشهد زخماً كبيراً، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح السفير الكوري أن الشعب المصري يستمتع حالياً بالأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مصر، بما في ذلك عروض الكي بوب والأفلام ودورات الطهي واللغة الكورية، مثلما يستمتع العديد من الكوريين باستكشاف روعة وأسرار الحضارة المصرية القديمة.

وقال السفير الكوري إن السفارة ستقوم قريباً بإجراء استطلاع رأي حول صورة كوريا في الشعب المصري، مشيراً إلى أن هذا المسح المهم سيوفر رؤى وبيانات قيمة حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)