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يُكرم لاعبي النادي المشاركين في الأولمبياد

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الزمالك يُكرم لاعبي النادي المشاركين في الأولمبياد يُكرم لاعبي النادي المشاركين في الأولمبياد

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد، رباعي كرة القدم: محمد عبدالسلام ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد على صالح وفرح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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